Karriere Südtirol startet „Der geilste Sommerjob“ in der 2. Auflage

Foto: © Karriere Südtirol

Foto: © Karriere Südtirol

Als „rasende/r Jobreporter/in“ wird er oder sie jeweils einen Tag lang hinter die Kulissen verschiedener Unternehmen blicken und dort spezielle Challenges meistern. Ein Filmteam begleitet diese Erlebnisse, und die entstehenden Videos werden anschließend auf den sozialen Netzwerken geteilt. Folgende Firmen sind mit dabei: Brimi, Gruber Logistics, ERDBAU, Mader, Stol.it/First Avenue, Südtirol 1, lvh.apa, Doppelmayr Italia, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Engo, NOI Techpark und Messe Bozen.„Der geilste Sommerjob“ gewährt nicht nur Einblicke in eine Vielzahl von Berufsfeldern, sondern ermöglicht es auch, diese Erkenntnisse mit einem breiten und vor allem jungen Publikum zu teilen. „Unser Ziel ist es, die beruflichen Perspektiven in unserer Region für die jungen Erwachsenen sichtbar zu machen und gleichzeitig die beteiligten Unternehmen als erstklassige Arbeitgeber zu präsentieren“, erläutert Simon Morandell, Geschäftsführer bei Karriere Südtirol.Die im Rahmen des Projekts erstellten Videos, die auf sozialen Medien geteilt werden, helfen den Unternehmen, sich effektiv als attraktive Arbeitgeber zu positionieren. Darüber hinaus inspirieren sie junge Menschen in Südtirol, ihre beruflichen Ziele zu verfolgen und motivieren sie, eigene Karrierewege einzuschlagen.Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich bis 02. Juni bewerben. Voraussetzungen sind ein Interesse an Menschen, Berufen und Unternehmen, Freude an der Arbeit vor und hinter der Kamera. Affinität zu Social Media und/oder Erfahrung im Videoschnitt sind von Vorteil.Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess: Geilster Sommerjob | Karriere Südtirol Karriere Südtirol ist das führende, regionale Karriereportal und hilft seit heuer im Rahmen der Talentberatung ausgewählten Talenten beim Einstieg in den Arbeitsmarkt, dem Jobwechsel oder der beruflichen Neuorientierung. Dieser Service ist absolut kostenlos und bietet den Jobsuchenden eine Vorzugsspur auf dem Weg zum Traumjob. Ausgebildete Talentberater begleiten unsere Kandidaten von der Bewerbung bis zur Vollendung der Probezeit im neuen Job.