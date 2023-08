Klausen klingt „Fern der Heimat“

Foto: © Michael Bunschi

Foto: © Maria Frodl

– so der Titel des diesjährigen Festivals.Eröffnet wirdmit einer musikalischen Lesung im Walthersaal in Klausen . Der Schauspieler Bernhard Georg Rusch berichtet dabei über die Erlebnisse seines Großvaters, fern seiner Heimat. Am zweiten Tag folgt eine musikalische Wanderung auf dem Kloster Säben samt Weinverkostung inmitten der Weinreben. Das Kloster Säben wird zu einem Ort der Gemeinschaft und einer kulinarisch-harmonischen Zusammenkunft. Stimmungsvoll wird der letzte Tag des Festivals in der Pfarrkirche St. Andreas in Klausen. Mit dem Programm „Vagabunden im alten Stil“ wird Ihnen ein kammermusikalisches Konzert mit dem Akkordeonisten Kurt Gold geboten. Das Abschlusskonzert mit dem Ensemble L’Aminta lässt Sie eintauchen in die einstmals neuen Klänge des Frühbarocks.- Aus dem Tagebuch eines SoldatenWalthersaal, Oberstadt 59 in KlausenBernhard Georg Rusch (Schauspieler), Desiree Wöhrer (Gambe)– Ensemble SonfloriiHeilig-Kreuz-Kirche, Kloster SäbenKatharina Adamcyk (Gesang), Elisabeth Hillinger (Gesang), Desiree Wöhrer (Blockflöte/Gambe), Jasmin Vorhauser (Blockflöte), Viktor Töpelmann (Gambe), Georg Zopf (Laute), Bernhard Georg Rusch (Schauspieler)Pfarrkirche zum Hl. Andreas in KlausenKurt Gold (Akkordeon/Cembalo), Aliona Pietrowskaja (Violine), Jasmin Vorhauser (Block-Traversflöte)Pfarrkirche zum Hl. Andreas in KlausenAliona Pietrowskaja (Violine), Jasmin Vorhauser (Blockflöte), Karin Hanisdal (Cello), Julian Gaudiano (Cembalo)Eintritt: Freiwillige Spende - keine Anmeldung erforderlich!Weitere Informationen unter www.klausen.it/klausen-klingt