Klimahouse 2024: Bauen für eine nachhaltige Zukunft

Um die Ziele der EU-Klimaschutz-Agenda zu erreichen, spielt die Modernisierung des Gebäudebestands und die Steigerung der Energieeffizienz eine entscheidende Rolle. Viele Lösungen für die Aufwertung der Gebäude des Bausektors bietet Klimahouse – die führende Fachmesse für energieeffizientes Bauen und Sanieren in Italien.Eines der Fokusthemen der heurigen Ausgabe ist Holz. Nicht nur ist dieser Rohstoff reichlich in Südtirol vorhanden – etwa die Hälfte der Landesfläche ist von Wäldern bedeckt – Holz ist auch sehr isolierfähig, reduziert den (End-)Energieverbrauch, ist nachhaltig, innovativ und ästhetisch wertvoll.Kurz gesagt: Klimahouse setzt sehr auf Holz. Dies bestätigen der Wood Architecture Prize sowie die Wood Architecture Academy, welche in Zusammenarbeit mit YACademy neu eingeführt wurde. Die Auszeichnung erzielte bereits in der vergangenen Auslage großen Erfolg und wurde heuer mit dem Politecnico di Torino, der Università Iuav di Venezia und PEFC Italia erstellt. Diese verfolgt das Ziel, holzbasierte Entwurfs- und Bauprojekte zu fördern. Ziel des Short Master in Holzarchitektur ist es hingegen, Holz als nachhaltiges Material ins Designzentrum zu stellen.Highlight des Jahres ist der Klimahouse Congress. In Zusammenarbeit mit der KlimaHaus Agentur stehen bei diesem, unter dem Motto „Build the Future“, die Schlagworte Inspiration und Innovation an der Tagesordnung. Reichlich Innovation bieten ebenfalls der Klimahouse Future Hub – wo 17 innovative Start-ups, darunter 2 Südtiroler Unternehmen, aus der Baubranche die Zukunft des Bauens gestalten – sowie die Klimahouse Tours, bei welchen nachhaltige Bauprojekte in Südtirol hautnah erlebt werden.Bozen soll Vorreiter in Sachen Umweltbewusstsein werden. Dazu soll die Kampagne Klimahouse x BZ neue Impulse für die Stadt setzen und Bürger zum Thema sensibilisieren.