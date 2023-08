Künstlerische Vielfalt und Einzigartigkeit

Foto: © matthaeus kostner

Dieses Wochenende heißt es wieder: Bühne frei für den Höhepunkt des Südtiroler Kulturjahres – die UNIKA Kunstmesse. In der 29. Auflage Kunstmesse stellen 35 Künstler:innen rund 200 Werke im Tennis Center in St. Ulrich/Runggaditsch aus. An den vier Ausstellungstagen (31. August bis 3. September, 10:00–19:00 Uhr) können Interessierte in eine beeindruckende Welt aus Bildhauerei, Malerei, Drechslerei und Fotografie eintauchen.Die UNIKA Kunstmesse hat sich während ihres 29-jährigen Bestehens als beliebte Plattform für kreative Ideen etabliert, die die Grenzen verschiedener Stilrichtungen und Kunstformen überschreitet. Das diesjährige Motto „Vielfältig und einzigartig“ steht ganz im Zeichen des Leitgedankens der UNIKA, die von der Diversität ihrer Mitglieder lebt.Den Auftakt der Ausstellung bildet die morgige Vernissage ab 17:30 Uhr. Ein weiteres Highlight gibt es am Freitag, 1. September – die mit Spannung erwartete UNIKA’s LONG Night steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Best of Impro“. Ab 20:30 Uhr bietet das Improvisationstheater der Carambolage schrägen Figuren eine Bühne für witzige Geschichten. Die Tickets sind direkt vor Ort oder online unter www.unika.org und www.valgardena.it erhältlich. Der Eintrittspreis für die Kunstmesse beträgt 10,00 € und für die UNIKA’s LONG Night 15,00 €. Allen Besucher:innen steht zudem ein gratis Shuttledienst zur Verfügung, der regelmäßig von St. Ulrich nach Runggaditsch und wieder retour fährt.Termine: 31. August – 43 September, St. Ulrich/Runggaditsch, Tennis Center, 10:00–19:00 Uhr