Künstliche Intelligenz am kreativen Arbeitsplatz

Foto: © First Avenue

Ja, ich habe KI in meinem Arbeitsalltag integriert. Ich verwende sie regelmäßig, insbesondere, seit ich mit KI-generierten Bildern experimentiere. Sie ist zu einem integralen Bestandteil meines kreativen Prozesses geworden.Das erste Projekt, bei dem ich KI-generierte Bilder eingesetzt habe, war die Erstellung von Inhaltsbildern für unsere Website. Anfangs war ich vorsichtig optimistisch, aber die Ergebnisse haben mich positiv überrascht. Die KI-generierten Bilder haben eine frische und innovative visuelle Anziehungskraft. Es waren zwar einige kleinere Anpassungen erforderlich, aber insgesamt war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.Mein Projekt für „Mein Handwerker“ beinhaltete den Einsatz von KI zur Generierung von Visuals für die Werbekampagne. Dadurch konnte ich ein breiteres Spektrum an kreativen Konzepten erforschen und sie schnell durcharbeiten. Die KI-generierten Bilder gaben der Kampagne einen einzigartigen Touch, der die Aufmerksamkeit des Publikums erregte und das Interesse weckte. Es war tatsächlich für Außenstehende schwierig zu erkennen, welche Poster KI generierte Bilder beinhalteten und welche nicht.Auf jeden Fall. Die Fähigkeit der KI, in kürzester Zeit verschiedene Bilder zu generieren, mit kreativen Konzepten zu experimentieren und eine neue Perspektive einzunehmen, ist ein echter Wendepunkt.KI-Programme und -Werkzeuge haben zwar einen langen Weg hinter sich, allerdings gibt es noch Luft nach oben. Eine große Herausforderung besteht darin, völlig autonom Bilder zu generieren, die der nuancierten kreativen Vision entsprechen. Die Feinabstimmung des KI-Outputs zur Anpassung an eine bestimmte Ästhetik kann manchmal zusätzlichen Aufwand erfordern. Auch das Verstehen von Zusammenhängen und die Erstellung von Bildern, die komplexe Emotionen oder abstrakte Konzepte widerspiegeln, kann für die KI immer noch eine Herausforderung sein.KI ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Steigerung von Kreativität und Produktivität. Daher empfehle ich anderen Grafikern, sich mit KI zu beschäftigen und damit zu experimentieren, ihre Stärken und Grenzen zu verstehen und sie mit Bedacht in ihren Arbeitsablauf zu integrieren. Es ist jedoch wichtig, sie als Unterstützung und nicht als Ersatz zu betrachten. KI kann helfen, Routineaufgaben zu rationalisieren, neue kreative Wege zu beschreiten und Prozesse zu beschleunigen. KI kann zwar eine solide Grundlage bieten, jedoch ist die kreative Handschrift jedes einzelnen entscheidend für die Verfeinerung des Endprodukts.Du fandest den Artikel interessant und möchtest weitere spannende Neuheiten und Tipps aus der Marketing- und Kommunikationswelt erfahren? Abonniere jetzt unseren First Avenue Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten Insights und Analysen unserer Expert:innen!