Kung Fu Panda 4: ab 21. März in den Cineplexx-Kinos Bozen und Algo

Po verlässt das Tal des Friedens und trifft in der großen Stadt auf seinen bisher größten Gegner: das Chamäleon. Der Bösewicht verfügt über unglaubliche, gefährliche Fähigkeiten und bringt alle bisherigen Gegner zurück, die Po bisher besieht hat: darunter Tai Lung und Lord Shen. Während es für den liebenswerten Drachenkrieger eine Herausforderung ist, mit dieser Bedrohung umzugehen, steht Po außerdem vor einer weiteren, wichtigen Aufgabe: Da er weiß, dass er nicht für immer derjenige sein kann, der den Frieden bewahrt begibt er sich auf die Suche nach einem Ersatz. Wie chaotisch wird die Suche nach dem oder der nächsten Drachenkrieger*in?Die Animationsreihe, von DreamWorks Animation, um Pandabär Po geht nach über sechs Jahren weiter. Für die Regie sind Mike Mitchell und Co-Regisseurin Stephanie Ma Stine verantwortlich.Im englischen Original leiht Komiker Jack Black dem süßen Bären wieder seine Stimme. Auf Deutsch bekommen wir auch dieses Mal wieder Hape Kerkeling in der Rolle zu hören.Für die Animationen der Kung Fu-Kämpfe in „Kung Fu Panda 4“ wurden Stunt-Performer, die an den Superhelden-Actionfilmen von Marvel arbeiteten, ins Studio von DreamWorks eingeladen, um dort eine realistische Kampf-Choreographie als Vorlage für die Animationen zu entwickeln - wie Regisseur Mike Mitchell in einem Interview verriet.>> Cineplexx Bozen >> Cineplexx Algo