Kunst am Keschtnweg: Internationales Holzbildhauersymposium in Villanders

Vomfindet in Villanders das 5. Internationale Holzbildhauersymposium ‚ÄěKunst am Keschtnweg‚Äú statt. Acht K√ľnstlerInnen aus aller Welt reisen an, um ihrer Kreativit√§t freien Lauf zu lassen und uns mit ihren Werken aus Kastanienholz zu verzaubern. Das diesj√§hrige Symposium steht unter dem spannenden ThemaSeit Jahrtausenden ist Villanders ein lebendiger Ort, gepr√§gt von kulturellem Reichtum und menschlicher Ansiedlung. Die arch√§ologischen Ausgrabungen einer fr√ľhgeschichtlichen Kultst√§tte unterstreichen die historische Bedeutung des Dorfes. Im Rahmen des diesj√§hrigen Symposiums erhaltenjeweils einen robusten Kastanienstamm, den sie innerhalb von nurin faszinierende geschichtliche Skulpturen verwandeln, die die reiche kulturelle Vergangenheit dieser Region widerspiegeln.Ab Mittwoch, 15. Mai bis Samstag, 18. Mai verwandelt sich der Archeoparc in ein Bildhaueratelier unter freiem Himmel. Dort werden n√§mlich t√§glich vondieund jeder hat die M√∂glichkeit, den K√ľnstlerInnen √ľber die Schulter zu blicken. Die Auswahl der K√ľnstlerInnen ‚Äď darunter Susanne Paucker (DE), Thabata Arudini (IT), ҆imon Chyla (SVK), Naruo Nishimura (JPN), Hossein Nakhaee (IRN), Hayk Tokmajyan (ARM), Peter van Borssum Waalkes (NLD) und Coralie Quincey (FRA) ‚Äď verspricht eine vielf√§ltige und inspirierende Interpretation der geschichtlichen Figuren.Am Sonntag,findet umdiemit kleinem Umtrunk und musikalischer Einlage beim Archeoparc Villanders statt. Bei der Finissage wird eine ausgew√§hlte Fachjury die besten Werke pr√§mieren und auch das Publikum ist gefragt, seine Stimme f√ľr das originellste Kunstwerk abzugeben.An Keschtnweges werden diese Kunstwerke nach dem Symposium platziert, um Kunst nahbar und erlebbar zu machen. Die Integration von Kunst in die Landschaft soll eine Verbindung zwischen Mensch und Natur schaffen und vor allem die Wanderer zu einem Moment der Reflexion und zum Bestaunen einladen.Um einen n√§hren Einblick in die Veranstaltung zu erhalten hier eine kleine Videosequenz:Alle weiteren Informationen zum Holzbildhauersymposium sind hier ersichtlich.