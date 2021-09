Ladies Cup begeistert

Dieses Mal hat es der Wettergott gut mit ihnen gemeint. Nachdem das Turnier im August wegen schlechtem Wetter abgesagt werden musste, konnten die Ladies bei herrlichem spätsommerlichem Wetter das 4. Turnier des legendären Ladies Cup Südtirol spielen.Kanonenstart und 18 Löcher nach Stableford auf dem technisch anspruchsvollen Platz am Fuße des Kronplatzes haben die Teilnehmerinnen 5 Stunden gefordert und die eine oder andere Überraschung mit sich gebracht. Hart umkämpft konnten am Ende die Ladies des Golf Club Sterzing das Turnier für sich entscheiden.Die Nettowertung gewann die Captain der Ladies des Golf Club Pustertal, Christina Marcher mit 42 Punkten, den Sieg der Bruttowertung holte sich Manuela Mahlknecht vom Golf Club Sterzing mit 28 Punkten.Ein eleganter Aperitif by Autoindustriale und ein vorzügliches Abendessen im COSMO Golfclubhouse haben den Tag zu einem Highlight der Golfsaison 2021 gemacht.STOL zeigt die schönsten Bilder.

