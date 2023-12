Lernen ein Leben lang

Foto: © Bildungshaus Kloster Neustift

Seit über 50 Jahren bereits gibt es dieses ganz besondere Angebot der Augustiner Chorherren – die Erwachsenenbildung im Bildungshaus Kloster Neustift. Seit seiner Gründung im Jahre 1970 ein Ort der Begegnung und des Lernens. Weiterbildung und Kultur verschmelzen harmonisch miteinander und stehen allen Interessierten offen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Historie und dem Spiel von Natur, Licht und Raum entsteht ein ganz besonderes Ambiente für Seminare, Lehrgänge, aber auch für Klausurtagungen, Kongresse, Strategiesitzungen, erfolgreiche Coachings und unternehmensinterne Fortbildungen.„Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg der Fort- und Weiterbildung. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt – ganz im Zeichen unserer Ausrichtung: Finde deine Richtung, finde dein Ziel, finde deinen Weg!Jede:r einzelne mit seiner Geschichte, seinen Interessen, seinen Wünschen. Genau dort setzen unsere Weiterbildungsangebote an, die stets aktuell sind und den Blick nach vorne richten, sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext. Unser Anspruch ist dabei, höchste Qualität zu bieten, allen voran durch qualifizierte Referent:innen und eine optimale Abstimmung der Inhalte“, so Benjamin Astner, Direktor des Bildungshauses. „Zudem ist unser Bildungshaus ISO 9001:2015-, Ö-Cert-, ECTS- und ECM-akkreditiert und zertifiziert, was unseren Zertifikaten und Teilnahme-bestätigungen einen noch höheren Stellenwert verschafft. Und damit einen Startvorteil für die Absolvent:innen.“Das Land Südtirol unterstützt Beschäftigte oder Arbeitssuchende, die sich beruflich weiterbilden möchten. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Detailprogrammen oder auf der Website der deutschsprachigen Berufsbildung des Landes Südtirol www.provinz.bz.it Einmal hinter Klostermauern übernachten? Auch dieses Erlebnis bietet das Bildungshaus Kloster Neustift: im Einzel- oder Doppelzimmer, die bewusst schlicht gehalten sind und Gästen die Ruhe des Klosters genießen lassen. Das Frühstück, das Mittag- und Abendessen werden im gemütlichen Kaminzimmer serviert. Stifts- und Museumsführung, Kellerei-, Weinberg- und Gartenführung sowie Weinverkostungen können individuell gebucht werden, ein großer, kostenloser Parkplatz rundet das 360 Grad Angebot ab.Das Bildungshaus Kloster Neustift achtet auf die Weiterbildungsbedürfnisse zu Themen und Geistesströmungen der Zeit und bietet Orientierung an, um Menschen in der aktiven Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen und sie auf einem Stück ihres Lebensweges zu begleiten.Wer kennt es nicht, auch nach dem Abschluss der Schule oder Universität möchte man sich weiterbilden, weiß aber nicht genau, welche Fort- und Weiterbildung die geeignetste wäre oder am besten zu einem passt…Wir haben für Sie in der Abbildung oben ein Beispiel eines möglichen Bildungsweges erstellt, natürlich für jede:n individuell anpassbar! Gerne beraten wir Sie und freuen uns, Sie ein Stück auf diesem Weg begleiten zu dürfen!Bildungshaus Kloster NeustiftStiftstr. 139040 Vahrn