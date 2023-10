MCI Studium: weltweite Chancen ergreifen

29 Bachelor- und Masterstudien sowie 2 Doktoratsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie & Life Sciences vermitteln aktuelles Know-how und bereiten Studierende am MCI auf verantwortungsvolle Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vor.Jetzt informieren: mci.edu/studienangebot Als Mitgründerin und aktiver Teil der starken Universitätsallianz ULYSSEUS schafft die Unternehmerische Hochschule® neue Dimensionen für die Bürger:innen der Zukunft. Mit Partnern aus Sevilla, Genua, Côte d’Azur, Košice, Helsinki, Münster und Montenegro wird der Gedanke einer europäischen Universität realisiert, kompetente, unternehmerisch denkende und mehrsprachig agierende Gestalter:innen von morgen auszubilden.Mehr Infos: mci.edu/ulysseus Eine rechtzeitige Bewerbung sichert den begehrten Studienplatz an der Unternehmerischen Hochschule® und schafft Planungssicherheit für die Verwirklichung von Träumen und Karrierezielen.Online: mci.edu/bewerbung Das trend-Ranking 2023 reiht das MCI zu den besten Arbeitgebern Österreichs. Top ist die Unternehmerische Hochschule® in der Kategorie „25 beste Newcomer“, wofür unter anderem die hohe Weiterempfehlungsrate ausschlaggebend ist.Offene Stellen: mci.edu/jobs Ambitionierten Persönlichkeiten unterschiedlicher Managementebenen bieten sich am MCI mit Seminaren, Kurzprogrammen und international anerkannten Mastergraden MBA & LL.M spannende Karriereoptionen für persönliche und berufliche Entwicklung. Wir begleiten motivierte Menschen.Jetzt informieren: mci.edu/weiterbildung Nutzen Sie die Gelegenheit, das Studien- und Weiterbildungsangebot der Unternehmerischen Hochschule® im Rahmen von virtuellen Infoveranstaltungen kennen zu lernen. Das MCI-Team berät gerne zu Studieninhalten, Bewerbungs-/Aufnahmeverfahren, Karriereoptionen und weiteren Fragen.Jetzt anmelden: mci.edu/online-infosession Weitere Informationen unter mci.edu/studienangebot