Mit SkyAlps von Bozen nach London und Stuttgart

Wenn Sie bei Big Ben, London Eye und Buckingham Palace hellhörig werden, oder den Stuttgarter Schlossplatz, die Markthalle und die Wilhelma selbst einmal erleben möchten, dann bietet sich diesen Frühling und Sommer die ideale Chance dazu. Mit SkyAlps fliegen Sie– jeden Mittwoch und Samstag – und– jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Die Flugzeit nach London Gatwick beträgt knappe zwei Stunden, die Flugzeit nach Stuttgart knappe 45 Minuten.„Was London anbelangt, sind wir im Winter super gestartet und bieten die Verbindung nun auch den Frühling und Sommer über an. Mit Gatwick als Start- und Zielflughafen gehen wir auf die starke Nachfrage unserer Passagiere ein und blicken zuversichtlich auf die neue Saison“, erklärt, Präsident von SkyAlps. „Darüber hinaus freuen wir uns, unser Flugangebot ab Ende Mai mit Stuttgart um eine weitere attraktive Verbindung für den Sommer 2024 zu ergänzen.“Von Bozen aus fliegen Sie diesen Sommer mit SkyAlps direkt nachund damit auf eine der grünsten Inseln Griechenlands. Vor Ort warten glasklares Wasser, eine große Auswahl an Sand- sowie einsamen Buchten und eine üppige Vegetation, die Sie direkt in ihren Bann ziehen wird.Die Verbindungen nachundin Sardinien,auf Sizilien,in Kalabrien undin Apulien beginnen in diesem Jahr bereits ab Mitte Mai. In der Hauptsaison werden die beliebten Destinationen Cagliari und Brindisi um jeweils einen Flugtag ergänzt. Darüber hinaus fliegt SkyAlps die spanische Inselund die kroatische Inselan.Übrigens: Mit SkyAlps fliegen Kinder von zwei bis einschließlich 11 Jahren im Sommer 2024 mit. Kinder unter 2 Jahre fliegen kostenlos mit.