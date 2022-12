Oberschule Walther, Bozen Öffentliche gleichgestellte Schule

Seit jeher wird großer Wert auf die Zweisprachigkeit, auf das Zusammenleben unterschiedlicher Sprachgruppen und auf eine multiethnische Offenheit gelegt. Die Schule wurde und wird auch von vielen Sportlern besucht (z.B. Tennisspieler Jannik Sinner), die hier eine angepasste Didaktik und Möglichkeiten autonomen Lernens vorfinden. Wir bieten eine bessere Individualisierung bei der Vorbereitungund unterstützen Sportler durch eine gezielte Zusammenarbeit mit den Trainern und Vereinen. Die Schüler kommen aus den verschiedenen Teilen des Landes sowie aus dem Ausland, wodurch die Mehrsprachigkeitund das multikulturelle Zusammenleben konfliktlos gefördert werden. Die Oberschule Walther ist mit modernen Strukturen, WLAN und modernen Informatikräumen ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Qualifikationen erwerben, mit denen sie ihren Bildungsweg berufs-, aber auch studienbezogen fortsetzen können. Sie sollen dazu angeregt werden, sich der beruflichen Realität zu stellen und frei ihre persönliche Reife zu erreichen.Dann ist die Oberschule Walther die richtige Wahl.• Die Lehrer werden sorgfältig vom Direktorausgewählt.• Die geringe Schülerzahl in den meisten Klassenermöglicht eine individuelle Unterstützung.• Durch das multiethnische und mehrsprachigeUmfeld werden das Erlernen der Sprachen unddie Akzeptanz anderer gefördert.Die Schüler haben die Möglichkeit, die Vormittags- oder Abendschule zu besuchen, Schuljahre oder einzelne Fächer nachzuholen oder Stützkurse zu besuchen.Du findest uns in der Handwerkerstraße 31 in Bozen. Hier werden wir gemeinsam den richtigen Weg zum schulischenErfolg finden.• mehrsprachiges Umfeld• Tages- und Abendschule• professionelle, seriöse Vorbereitung• vierzigjährige Erfahrung mit Sportlernund Erwerbstätigen• familiäres Ambiente für neue MotivationOberschule WaltherHandwerkerstraße 31 | 39100 BozenTel. 0471/264145 | [email protected]