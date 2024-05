In den letzten 3 Jahren nicht in Italien ansässig gewesen sein



Dieser Zeitraum wird in besonderen Fällen verlängert, wenn:



Der/die Rückkehrende in den letzten 6 Jahren nicht in Italien ansässig gewesen ist, falls er/sie in der Vergangenheit noch nie in Italien beim selben Arbeitgeber bzw. innerhalb einer Unternehmensgruppe beschäftigt war

Die Person in den letzten 7 Jahren nicht in Italien ansässig gewesen ist, falls sie in der Vergangenheit bereits in Italien beim selben Arbeitgeber bzw. innerhalb einer Unternehmensgruppe beschäftigt war



Weitere Voraussetzungen:



Rückkehrende müssen ihren Wohnsitz nach Italien verlegen und sich in den kommenden 5 Jahren verpflichten, den Wohnsitz in Italien beizubehalten

Wer zurückkehrt, muss außerdem eine hohe fachliche Qualifikation laut Gesetzesvertr. Dekret N. 108/2012 erlangt haben





Weitere Informationen zum Ausmaß und Beantragung dieser Steuervergünstigungen findest du unter karriere-suedtirol.com .



Das Phänomen des sogenannten– die– ist ein Thema, das auch Italiens Politik und Wirtschaft Kopfzerbrechen bereitet, und das nicht erst seit heute. Mit dem Bonus, welcherfür nach Italienvorsieht, will die Politik Anreize schaffen, um eine Rückkehr auch aus finanzieller Sicht interessanter zu gestalten.Gleichgestellt mit dem Begriffwird in Italien auch die Bezeichnungverwendet. Dabei handelt es sich um ein besonderes, welches einefür die Steuerzahler/innen vorsieht.Diese Steuerbegünstigung gilt nicht nur für bereits in, sondern auch für jene, welche ihrenzum ersten Malverlegen. Mit diesem besonderen Steuerregime möchte die italienische Gesetzgebung nicht nur im Ausland lebende, italienische Staatsbürger/innen für eine Rückkehr anwerben, sondern Italien auch für ausländische Fachkräfte aufgrund des geringen Steuerdruckes attraktiv machen. Seitgibt es, was diese Steuerbegünstigung anbelangt.Diebetreffen u.a. die, die Rückkehrer/innen erfüllen müssen, um anspruchsberechtigt zu sein.All jene, diedenverlegt haben müssen: