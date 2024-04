Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen in der Bevölkerung. Dabei ist ausreichender und qualitätsvoller Schlaf eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit. Der Vortrag informiert über Ursachen und Häufigkeit von Schlafstörungen - einschließlich Schnarchen und Atempausen - und gibt Tipps für einen gesunden Schlaf.Es referieren Dr. Viola Gschliesser, Neurologin am Krankenhaus Brixen, und Dr. Vera Staffler, HNO-Fachärztin am Krankenhaus Brixen. Auch zwei Betroffene kommen zu Wort.„Schlaf und Gesundheit – Wissenswertes zum Thema Schlafstörungen“ am Donnerstag, 11. April 2024 mit Beginn um 20 Uhr in der Cusanus-Akademie Brixen. Eine Simultanübersetzung ist vorgesehen, der Eintritt ist frei.„Forum Gesundheit Südtirol“ – eine Veranstaltungsreihe des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Alle Infos auch unter www.gesundheit-suedtirol.it