Smart Ads – Die digitale Erweiterung für mehr Werbeerfolg

Gilt für jede bei First Avenue gebuchte Plakatwerbung sowie Anzeigen in den Bezirksseiten der Tageszeitung „Dolomiten“ oder über Noistudio gebuchte Radiowerbung (Radio NBC).

•

Die Ausspielung erfolgt als Rectangle-Banner auf den entsprechenden Bezirksseiten des reichweitenstärksten Newsportals Südtirols STOL.

•

Zum Angebot gehört neben der Umgestaltung der Anzeige auch die Gestaltung einer Landing Page mit weiterführenden Infos zu deinem Unternehmen und deiner Kontaktadresse, natürlich optimiert für alle Endgeräte.



Es werden drei Leistungspakete angeboten, wobei das Einstiegsangebot bereits bei 99 Euro für 5.000 Ad Impressions beginnt. Alle Leistungspakete finden sich hier . Bei Fragen oder für weitere Informationen steht das Beratungsteam von First Avenue gerne zur Verfügung.





Die einmal gewonnene Aufmerksamkeit des Publikums wird in einer Ära der ständigen Reizüberflutung zum kostbaren Gut. Neue Technologien und innovative Ansätze eröffnen dabei ein faszinierendes Kapitel. Insbesondere die Verschmelzung von klassischer Plakatwerbung und digitalen Formaten zeigt das Potenzial, einen Paradigmenwechsel in der Planung und Ausspielung von Werbekampagnen einzuleiten.Eine wegweisende Entwicklung in diesem Kontext sind die sogenannten „Smart Ads“, die traditionelle Plakat- oder Printwerbung mithilfe von Künstlicher Intelligenz in digitale Formate umwandeln. Die Innovation liegt in der Verbindung der visuellen Anziehungskraft von Plakatwerbung mit den flexiblen Möglichkeiten digitaler Werbung. Die Ausrichtung erfolgt kontextbasiert, immer im Einklang mit dem Corporate Design und dies ohne zusätzlichen Aufwand für aufwendige Grafikarbeiten.Dieses neuartige Angebot ist nun auch in Südtirol verfügbar und eröffnet Werbekunden, die bisher vornehmlich auf Plakatwerbung oder Zeitungsanzeigen setzen, die Möglichkeit, Online-Kanäle auf einfache Weise zu nutzen. Die Anzeigen werden als Banner auf dem größten Südtiroler Newsportal STOL ausgespielt. Werbekunden benötigen dabei keine Agentur oder Grafikabteilung, die das jeweilige Printformat in ein Banner umgestaltet.Die gezielte lokalspezifische Aussteuerung über STOL ermöglicht vor allem kleinen Unternehmen mit stark regionalem Fokus eine effektive Erreichbarkeit ihrer Zielgruppen. Das schafft ein konsistentes Markenerlebnis über verschiedene Kanäle hinweg. Digitale Formate erlauben zudem detaillierte Analysen und die Messung des Kampagnenerfolgs. Werbekunden können genau verfolgen, wie oft ihre Anzeigen gesehen wurden, wie viele Klicks generiert wurden und welche Conversion-Raten erreicht wurden.Das Smart Ads-Angebot im Überblick: