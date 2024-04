Sparkling Festival Special Edition – Highlight am Südtiroler Sternenhimmel

Foto: © Kellerei Meran/Helmuth Rier/UPSCALE

Am Samstag, 27. April 2024 ist in der Kellerei Meran in Marling eine Special Edition geplant. Ein Termin, den sich Sektliebhaber nicht entgehen lassen sollten.Die Gäste dürfen sich auf einen Abend voller Genuss, mit erlesenem musikalisch-kulinarischem Rahmenprogramm und einer raffinierte Auswahl Südtiroler Sekte „metodo classico“ freuen.STOL ist am Samstag on Tour und zeigt die schönsten Bilder.Tickets und weitere Informationen unter www.sparklingfestival.it