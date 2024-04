Speckgenuss in Südtirols Städten: SpeckAperitivo - Spring Edition

Jeden Donnerstag

Beliebtes Alltagsritual

Aperitifzeit in Südtirols Städten: Mit jedem Sonnenstrahl lockt der Frühling nach Draußen und macht Lust, den Nachmittag in der Stadt zu verbringen und mit Freunden und Freundinnen auf die warme Jahreszeit anzustoßen. Oder nach dem Büro noch einen Abstecher ins Lokal nebenan zu machen und den lauen Abend in geselliger Runde mit einem Aperitif ausklingen zu lassen – in Bozen, Meran, Brixen oder Bruneck.Der SpeckAperitivo - Spring Edition lädt ein, dieses Lebensgefühl noch genussvoller zu zelebrieren. Jeden Donnerstag im Mai ist der Südtiroler Speck g.g.A. willkommener Genussprotagonist in ausgewählten Lokalen. In Brixen weiß man im Szenelokal Alter Schlachthof, wie sich ein intensiver Tag heiter ausklingen lässt. Zusammen mit knusprigen Grissini, feinen Käsesorten, begleitet der Südtiroler Speck g.g.A. die geselligen Stunden.Die charmante Lounge Bar Cosmo des Hotel Post mitten im Zentrum von Bruneck kombiniert beim SpeckAperitivo erfrischende Cocktails, erlesene Weine sowie Gin mit der würzigen Note des Südtiroler Specks g.g.A. Die Leidenschaft der Gastgeber ist dabei bis ins kleinste Detail zu spüren.In Bozen und Meran sind es die Lokale Campo Franz und Caffè Darling, die ihre Gäste im Zeitraum von 2. bis 30. Mai jeden Donnerstag mit angesagten Südtiroler Speck g.g.A.-Kreationen verwöhnen – abgerundet durch die mediterranen Aromen von Kapernfrucht und Olive.Sich inmitten der belebten Städte ein gemütliches Plätzchen zu suchen, zu beobachten, wahrzunehmen, mit Freunden zu lachen, es sich schmecken zu lassen – dieses Lebensgefühl macht den Aperitif zu einem beliebten Alltagsritual in Südtirol. Er ist kribbelnder Genuss und Ausdruck von Lebensfreude.Beim SpeckAperativo begleitet der Südtiroler Speck g.g.A. die von Leichtigkeit und Heiterkeit bestimmten Genussmomente. Erstklassiges Finger-Food, einfach zubereitet und auch optisch ein Hingucker, der die Mai-Donnerstage zum Highlight der Woche küren.STOL zeigt die schönsten Bilder.