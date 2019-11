Stafler Gourmet-Festival „The Gusto“ in Mauls

Außergewöhnlich, aufregend, authentisch: Das 4. Stafler Gourmet-Festival „The Gusto“ begeisterte die Feinschmecker.





Die Besucher durften sich auf spektakuläre Gaumenerlebnisse aus der internationalen Haute Cuisine und Südtirols kreativster Küche freuen.Am Donnerstagabend kochte 2-Michelin-Sternekoch Peter Girtler mit seinen Küchenteam auf. Als Gastkoch war Sushimeister Nguyen van Giang vom Chang Restaurant München vor Ort. 2 Genussphilosophien wurden zu einem spektakulären Gaumenerlebnis verbunden.Am Freitagabend sorgte Simon Taxacher, Patron des gleichnamigen 4-Hauben-Restaurants in seinem 5-Sterne-Hotel Rosengarten in Kirchberg/Kitzbühel, für kulinarische Höhepunkte in Mauls.STOL war am Donnerstagabend on Tour und zeigt die besten Bilder.

som