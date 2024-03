Sterzinger Osterspiele – sehen, hören, erleben 10.-31.03.2024

Foto: © Vigil Raber Kuratorium

Unter der Gesamtorganisation von Armin Haller werden die Osterspiele mit einem Konzert von Flouraschworz eröffnet, einer Band, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus eingängigen Melodien und Dialektlyrik das kulturelle Selbstbewusstsein des Vinschgaus repräsentiert. Ihr neues Album „Fuirroat“ wird bei dieser Gelegenheit vorgestellt, was ein musikalisches Highlight verspricht.Für ein Publikum jeden Alters bietet das Figurentheater „Namlos“ eine Aufführung von „Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack“ nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm. Mit Live-Musik begleitet, entführt das Theaterstück die Zuschauer in eine zauberhafte Welt und lässt sie teilhaben an den Abenteuern der drei Söhne eines Schneiders.Ein weiteres Highlight der Osterspiele ist die Südtiroler Uraufführung des Theaterstücks „Tagfinsternis“ von Julya Rabinowich. Unter der Regie von Monika Leitner Bonell konfrontiert das Stück die Zuschauer mit einem Familiendrama, das das Thema Migration aus der Perspektive einer Asylantenfamilie beleuchtet. Ein intensives Theatererlebnis, das zum Nachdenken anregt.Musikalisch wird das Programm durch das Passionskonzert „TENEBRAE 1652 - Passionsmusik am Wiener Kaiserhof“ bereichert. Die Innsbrucker Hofmusik unter der Leitung von Marian Polin präsentiert bewegende Andachtsmusik aus dem 17. Jahrhundert, die traditionell bei den Nachtgottesdiensten der Settimana Santa am Wiener Kaiserhof erklang.Ein musikalisches Juwel kommt in der kleinen Kapelle St. Salvator, den Sterzingern als „Kreuzkirchl“ bekannt, zur Aufführung. Die Rosenkransonaten von H.I.F Biber nehem dabei Bezug auf die bildnerischen Darstellungen in der sonst nicht öffentlich zugänglichen Kirche.Den Abschluss der Sterzinger Osterspiele macht am Ostersonntag die Bürgerkapelle Sterzing mit ihrem Osterkonzert unter der Leitung von Kapellmeister Roland Fidler. Unter dem Motto „Musik aus aller Welt“ verspricht das Konzert eine faszinierende Reise durch verschiedene Kulturen und Kontinente, die das Publikum begeistern wird.Kartenreservierung und Informationen Tourismusgenossenschaft Sterzing Tel. +39 0472 765325 oder unter www.osterspiele.it