Südtirols beliebteste Winterhütten: Die Gewinner der First20 Publikumswahl stehen fest

Platz 1 und damit die Auszeichnung „Südtirols beliebteste Winterhütte“ an die Pichlerhütte im Skigebiet Gitschberg in Meransen

•

Platz 2 an die Prantneralm in Sterzing

•

Platz 3 an die Freundalm in Ratschings



„Wir sind einfach nur überrascht und freuen uns riesig! Ein Dankeschön an unsere Gäste und Freunde, die für uns gestimmt haben, an unser Hütten-Team und an First Avenue und Roner für die tolle Initiative“, freute sich Familie Hofer-Grünfelder von der Pichlerhütte bei der Übergabe der Siegertrophäe und einem Bombardino Geschenkspaket von Roner im Gesamtwert von 500 Euro.



Neben den drei Hauptgewinnern wurden auch die 20 bestplatzierten Hütten mit den First20 Urkunden ausgezeichnet. Grund zum Feiern gab es deshalb auch für folgende Teilnehmer:





•

Die Großberghütte in Vals

•

Die Berglalm in Schnals

•

Die Möltner Kaser in Mölten

•

Die Mair in Plun Hütte in Villanders

•

Die Gitschhütte in Meransen

•

Die Allriss Alm in Pflersch

•

Das Bergrestaurant Pichlberg in Reinswald

•

Die Nockalm in Vals

•

Die Ochsenalm in Vals

•

Die Stöfflhütte in Klausen

•

Die Kirchsteigeralm in Hafling

•

Die Lazinser Alm in Pfelders

•

Die Schlüichalm in Prettau

•

Das Bergrestaurant Breiteben in Ulten

•

Die Roner Alm in Rodeneck

•

Der Almgasthof am Rinderplatz in Villanders

•

Die Nesselhütte in Meransen



Erfreut über die starke Beteiligung an der Aktion zeigte sich auch der Organisator First Avenue: „Über 23.000 Stimmen zeigen, dass die First20 Publikumswahlen immer beliebter werden – sei es für jede und jeden, der abstimmt, als auch für die teilnehmenden Hütten mit der Möglichkeit, ihre Angebote in ganz Südtirol zu präsentieren und als echte und authentische Insidertipps der Südtiroler und Südtirolerinnen zu gelten“, so Michael Hölzl, Geschäftsführender Gesellschafter von First Avenue.



Karin Roner, Geschäftsführerin der Roner Brennereien, hob im Rahmen der Feierlichkeiten insbesondere die Möglichkeit hervor, die Qualität Südtiroler Produkte im gastronomischen Kontext zu betonen: „Mit Südtiroler Tradition und Leidenschaft für Qualität haben wir von Roner die Wahl der beliebtesten Hütten Südtirols gerne unterstützt. Durch die Verbindung unserer eigenen heimischen Produkte mit dem hochqualitativen kulinarischen Angebot unseren Hütten möchten wir unsere Verbundenheit mit der heimischen Genusskultur zum Ausdruck bringen.“



Über First20

Die First20 Publikumswahl ist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols verliehen wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel und ehrt Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol, die als besonders empfehlenswert und beliebt gelten.



Über den Aktionspartner Roner Brennereien

Die Familienbrennerei Roner aus Tramin, gegründet 1946, ist Synonym für Tradition und Qualität: Handwerkliche Destillation und beste Zutaten prägen das umfangreiche Sortiment von klassischem Williams bis zum innovativen Gin. Ein winterliches Highlight ist der Bombardino, Roners Originalrezept mit leckerem Eierlikör und hauseigenem Rum, gebrannt in Tramin. Serviert mit Schlagsahne verkörpert diese winterliche Delikatesse alpine Gemütlichkeit und Hochgenuss auf den Hütten Südtirols.





Die Gewinner der First20 Publikumswahl „Südtirols beliebteste Hütten“ stehen fest! Über 23.000 Stimmen haben die Siegerbetriebe gekürt. Vom 15. Januar bis zum 8. Februar hatten Onlinenutzer täglich die Möglichkeit, auf suedtirol.live für ihre Lieblingshütte abzustimmen und gleichzeitig an der Verlosung von attraktiven Sachpreisen teilzunehmen. Fast 300 Hütten nahmen am Voting teil. Letzte Woche wurden im feierlichen Rahmen im Unternehmenssitz von Roner Brennereien in Tramin die Gewinner geehrt.