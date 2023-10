Südtirols Lieblingsrezept! Tortenträume mit Südtiroler Apfel g.g.A.

Foto: © IDM Südtirol-Alto Adige/Tobias Senoner

Unter dem Motto „Sende uns dein Lieblingsrezept rund um die Südtiroler Qualitätsprodukte“ wurden Lieblingsrezepte der Südtirolerinnen und Südtiroler gesammelt. Die vier Gerichte, die die Jury überzeugten und in die Endrunde kamen, werden ab sofort wöchentlich auf stol.it veröffentlicht. Den Start macht die köstliche Schichttorte mit dem Südtiroler Apfel g.g.A. (geschützte geografische Angabe) der Sorte Braeburn und Schokosahne von „Dolomiten“-Leserin Ilse Bonora aus Kaltern. In der Torte verbinden sich das fruchtige Aroma des Apfels mit der herben Note der Zartbitterschokolade zu aufregendem Kuchengenuss.Mithilfe der Schülerinnen und Schüler der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran, die das Rezept nachgebacken haben, wurde eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung erstellt. Zu sehen sind die Lieblingsrezepte der Südtirolerinnen und Südtiroler immer samstags auf stol.it sowie in schriftlicher Form freitags im „Dolomiten“-Magazin und auf suedtirol.info/qualitaet