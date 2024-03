Tauchen Sie ein in den Sommertraum: Urlaub am Meer in Kroatien mit dem Direktflug von Verona nach Zadar

Foto: © Manuel Kottersteger

Diesen Sommer wird Ihr Traum wahr mit den Falkensteiner Hotels & Residences und SkyAlps Ab dem 15. Juni fliegen Sie direkt von Verona nach Zadar und erleben einen unvergleichlichen Sommerurlaub an der zauberhaften kroatischen Küste.Erleben Sie die türkisblaue Adria an der kroatischen Küste. Hier, in Zadar, können Sie die wohl schönsten Sonnenuntergänge der Welt genießen. Das Meer funkelt vor der atemberaubenden Kulisse zerklüfteter Küstenabschnitte und die Region bietet ihren Besucher_innen eine Vielfalt an Naturschauspielen und Sehenswürdigkeiten. Inmitten dieser landschaftlichen Schönheit befinden sich unsere vier Hotels, die genau auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt sind. Egal, ob Sie Ihren Familienurlaub, einen romantischen Ausflug oder Ihr ganz persönliches Solo-Abenteuer planen – in unseren 4- und 5-Stern-Häusern direkt am Meer werden Sie sich garantiert wohl fühlen. Entdecken Sie unser Angebot in Zadar und erleben Sie einen traumhaften Urlaub.- 1 Woche Urlaub inklusive Flug, Hotel, Transferservice und Verpflegung- Abflüge von Verona und Rückflüge von Zadar- Mindestaufenthalt 7 Nächte- Gewohnt hohe Falkensteiner Qualität Frühbucherbonus Sommer wird bei Verfügbarkeit automatisch angewendet, solange das Angebot gültig ist.Tauchen Sie ein in das 5-Sterne-Familienhotel voller Spaß und Abenteuer! Das Falkensteiner Family Hotel Diadora bietet exklusives Design und ein abwechslungreiches Erlebniskonzept für Groß und Klein. Hier erleben Sie einen Familienurlaub voller unvergesslicher Momente.Genießen Sie unser All-Inclusive-Angebot in unserem beliebten Familienhotel in Zadar! Tauchen Sie ein in mediterranes Flair, spannende Aktivitäten und eine herrliche Badebucht. Der Falkensteiner Club Funimation Borik erwartet Sie mit unvergesslichen Erlebnissen für die ganze Familie.Entdecken Sie Ihr 5-Sterne-Wellness- & Lifestyle-Hotel auf der kroatischen Halbinsel Punta Skala! Hier bedeutet „ankommen“ nicht nur das Ankommen an einem Ort der Entschleunigung, sondern auch das Eintauchen in mediterranes Lebensgefühl. Genießen Sie die wunderschöne Natur und erleben Sie Entspannung pur in unserem weitläufigen Wellness-Refugium mit zahlreichen Spa-Einrichtungen und Rückzugsorten für Ihre persönliche Auszeit am Meer.Erleben Sie ein Adults-only Hotel in Zadar, Kroatien, das die Ablenkungen des Alltags ausblendet und die Leichtigkeit des Seins zurückbringt. Genießen Sie die charmante Atmosphäre dieses Boutique-Hotels und spüren Sie, wie die Magie der Umgebung Körper und Geist erfrischt. Ankommen in diesem Hideaway direkt am Mittelmeer bedeutet, auch ein Stück weit bei sich selbst anzukommen.Erleben Sie diesen Sommer Ihren Traumurlaub mit Falkensteiner Hotels und SkyAlps. Sichern Sie sich jetzt Ihr maßgeschneidertes Paket bei Falk Tours inklusive Flug, Transfer und Hotel für einen unvergesslichen Aufenthalt in Kroatien!