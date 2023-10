Taylor Swift | The Eras Tour in den Cineplexx Kinos Bozen und Algo

Foto: © Cineplexx Bozen

Millionen von Menschen wollen Taylor Swift live erleben. Doch leider können die Stadien dieser Welt nicht alle Fans fassen, die den Superstar sehen wollen. Wie gut, dass der Konzertfilm Taylor Swift | The Eras Tour etwas Abhilfe schaffen kann.Das geschichtsträchtige, rekordverdächtige Konzert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wurde in den USA bereits während der ersten Tour Etappe zum Phänomen. Die Fans in Europa können das Tournee-Erlebnis nun zur gleichen Zeit wie die Fans in den USA, Kanada und Mexiko auf der großen Leinwand erleben, bevor die Tournee selbst zu uns nach Europa kommt.Seit 13. Oktober läuft der Konzertfilm nun in den Kinos.Weitere Termine:TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sind jetzt auf dersowie in dererhältlich.