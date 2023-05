TEDxBozen: 7 Südtiroler und internationale Speaker, Workshop am Nachmittag und Partys bis Mitternacht

Foto: © Lineematiche.com

Foto: © Alex Prader

Foto: © Lineematiche.com

„Delta“ - verstanden als eine unbekannte Größe, eine Abweichung, ein Unterschied, eine Lücke, die es zu füllen gilt – das ist das Thema der vierten Südtiroler Ausgabe des weltberühmten Vortragsformats. „Die Referenten werden uns erzählen, wie sie ihr persönliches 'Delta' in verschiedenen Bereichen angehen“, erklären die TEDxBozen-Organisatoren um Claudia Di Stefano und Jacopo Gallucci. Von Journalismus bis Sport, von Ökodesign über künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen bis hin zur internationalen Sicherheit: Bei TEDxBozen 2023 werdenauf der Bühne stehen, darunter, Professor für Inklusive Pädagogik an der Universität Paderborn,, Regisseur, Dramaturg, Schauspieler und Coach,, Experte für internationale Terrorismusbekämpfung;, Berliner Journalistin und Politikwissenschaftlerin;, strategische Gesundheitsberaterin bei Siemens; die Designerinund der Volleyball-Weltmeister. Moderiert werden die TEDx-Talks vonImpulse zur Innovation zu geben, Netzwerke zu knüpfen und Ideen auszutauschen, sind seit jeher die Ziele von TEDx. In diesem Sinne lädt TEDxBozen auch zu einemein, einemzum Thema Komplexitätsmanagement.Bei dieser vierten Ausgabe von TEDxBozen hast du die Gelegenheit, die 7 Speaker kennenzulernen und ihren jeweils etwa 15-minütigen Talks zuzuhören. Lass dich von ihren Geschichten fesseln und genieße den Abend, der mit Essen und Musik sowie mit Einlagen desabgerundet wird. TEDx bedeutet auch Networking und Geselligkeit: „Nach der Konferenz haben wir miteinen Moment zum Feiern und Spaß haben geplant“, betonen die Organisatoren.