Terner Bauernkuchl: Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten

Terenten lockt zu Genuss aus Großmutters Küche und tollen Erlebnissen. - Foto: © ‘s Terner Schmelzpfandl

Traditionelles Kunsthandwerk zeigt die Tearna Måchårt – Kinder üben sich in der eigenen Kindowerkstott. - Foto: © ‘s Terner Schmelzpfandl

„An guitn Watta“ kombiniert geselliges Beisammensein beim Watten mit Gutem aus der Bauernküche. - Foto: © ‘s Terner Schmelzpfandl

„A guite Wanderung“ führt zum Bauernhof und zum gemeinsamen Brot backen im alten Bauernofen. - Foto: © ‘s Terner Schmelzpfandl

Genießen Sie Muis, Dämpfa, Tirtlan, Menüs aus der Bauernkuchl, Schmelzpfandl Frühstück sowie zahlreiche Erlebnistipps für die ganze Familie.„An guitn Watta“ verbindet Bauernkuchl mit Watten, bei „An guitn Wein“ gibt es zu den Gerichten aus Großmutters Küche eine Weinverkostung und „A guita Wanderung“ führt zu einem Bauernhof, wo mit Bäuerin Johanna Brot gebacken und Selbstgemachtes verkostet wird.An den Sonntagen (22.+29.10.) locken Bauernmarkt, Mühlenbesichtigung und ein großer Spielplatz, am zweiten Sonntag (29.10.) zudem traditionelles Kunsthandwerk der Tearna Måchårt und eine eigene „Kindowekstott“.Genuss im Alpeggerhof, Edelweiss, Tirolerhof, Waldrast| MI 18.+25.10.Einfache Wanderung zu einem Bauernhof, wo gemeinsam mit Bäuerin Johanna ein typisches Bauernbreatl im Steinbackofen gebacken wird und ihre hausgemachten Köstlichkeiten verkostet werden.| SA 21. + MO 23. + MI 25.10.Willkommen sind auch Personen, die nicht Karten spielen, jedoch das Menü genießen möchten.| SO 22.+29.10.| SO 22.+29.10.| SO 29.10.| SO 29.10.| FR 20.10. | Edelweiss| Alpeggerhof| Tirolerhof| TirolerhofTel. 0472/546140 - www.schmelzpfandl.com