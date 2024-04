„The Ski Carousel Vintage Party“: Saisonabschluss in Alta Badia

Foto: © Freddy Planinschek

Die zwei letzten Skitage der Wintersaison in Alta Badia stehen ganz im Zeichen eines Retro Events, das zum siebten Mal stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Ski-Reise in die Vergangenheit.Die Ski Carousel Vintage Party beginnt am Samstag 6. April, wo es ganz oben auf 2.000m Höhe nostalgisch zu geht. Bei der Crëp de Munt Hütte sowie beim Club Moritzino gibt es am Nachmittag musikalische Unterhaltung. Abends findet im Zentrum in La Villa ein Vintage-Dorf mit viel Musik statt. Entlang der Hauptstraße, welche von 18:00 bis 24:00 Uhr für den Verkehr gesperrt wird, kann man den echten Vintage-Stil wiederleben und die verschiedenen Betriebe bieten Musik sowie gastronomische Spezialitäten und Getränke wie in den alten Zeiten an.Im „Durni´s Pub“ gibt es Live-Musik mit der Gruppe „Tirataie“, im Betrieb „La Tradiziun“ ist DJ Thomas Dorsi zu Gast und im Gasthof „Camoscio“ treten Saxteve am Saxofon und DJ Elf auf. Beim Stand der Musikkapelle und der Jugendgruppe La Ila wird der bekannte ladinische Sänger Alexander Dal Plan und DJ Lük auftreten. Im Restaurant “Ariston“ wird die Sängerin „!nes“ die Anwesenden mit den besten Hits unterhalten während im Restaurant „La Bercia“ die Party „Saturday night fever“ mit der Band „Joe Dibrutto“ stattfindet.Am Sonntag 7. April geht es mit dem nostalgischen vintage Skirennen weiter, bei dem sich die Skifahrer ab 10:00 Uhr auf der La Para Piste, um alte Tore kurven und einige Hürden meistern müssen. Hier ist auch noch einer der letzten Lifte mit Bügel in Betrieb. Teilnehmen kann bei diesem Rennen im Prinzip jeder; Voraussetzung ist nur, dass keine Carvingski sondern möglichst alte Bretter zum Einsatz kommen. Anmeldungen können am Tag des Rennens vor Ort ab 09:30 Uhr gemacht werden.Während des ganzen Sonntags geht es in den teilnehmenden Hütten im Skigebiet nostalgisch zu. In der Piz Boé Alpine Lounge wird am Vormittag die traditionelle „Pan dales 9“ Marende serviert und die „Big River Band“ kümmert sich um die musikalische Unterhaltung, während in der I Tablá Hütte ab 09:30 Uhr die Gruppen „L Vin y L Din“ und „Wisetime“ auftreten werden. In den Hütten Crëp de Munt, La Tambra, La Para, Club Moritzino und Bioch werden DJs die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte auflegen.Alle Pisten sind bis 17:00 Uhr offen und nur entlang der Pisten 7 und 8, von der Bioch Hütte Richtung Corvara, kann man bis maximal 19:00 Uhr ins Tal mit den Skiern fahren.Die Ski Carousel Vintage Party endet mit einer After-Party im Pinienwald von Corvara, wo das Eisstadion ab 16:30 Uhr für Speis und Trank sorgt, umrahmt von der Musik von DJ Luca.Die Teilnehmer werden gebeten, während des Wochenendes mit originaler alter Ausrüstung und entsprechender Kleidung unterwegs zu sein, für eine möglichst nostalgische Atmosphäre im ganzen Skigebiet.Die Veranstaltung wird von der Tourismusgenossenschaft Alta Badia, Alta Badia Brand und der Liftgesellschaft Skicarosello-Corvara organisiert.>> Ski Carousel Vintage Party STOL zeigt die schönsten Bilder.