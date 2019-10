Thomas Cook Brixen informiert

In Anbetracht der aktuellen Berichterstattung zur Insolvenz der Thomas Cook Group in Großbritannien und der Insolvenz der THOMAS COOK Touristik GmbH / THOMAS COOK AUSTRIA AG nimmt der Geschäftsführer und Inhaber vom Reisebüro Thomas Cook Brixen, Marius Gebhard, persönlich wie folgt dazu Stellung, auch um eventuelle Falsch- oder Fehlmeldungen richtig zu stellen.ie für alle sehr erschreckende und bedauerliche Insolvenz betrifft nicht das Reisebüro in Brixen.„Wir waren stets und sind nach wie vor einund von mir als Inhaber. Als Franchisepartner konnten wir die Namens- und Markenrechte von Thomas Cook nutzen, waren aber zu keinem ZeitpunktAlle Zahlungen für bei uns gebuchte Reiseleistungen sind zu 100% für unsere Kunden gesichert!Somit besteht für unsere Kunden kein Grund zur Sorge, was unsere eigene Bonität und die Durchführung, der von uns selbst organisierten und bei anderen Reiseveranstaltern wie z.B. TUI, MEIERS WELTREISEN, FTI, SCHAUINSLAND etc. gebuchten Reisen, anbelangt.Ich hoffe, dass ich durch diese Erklärungen die Situation verständlich machen und jegliche Unsicherheiten und z.T. Falschinformationen aus dem Weg räumen konnte. Mein Team - Marlene Mair, Tamara Fischnaller und Sarah Gruber - und ich, freuen uns, wenn wir Sie auch unter einem neuen Namen weiterhin bei der Erfüllung Ihrer Urlaubswünsche begleiten dürfen!“Alle Infos gibt es auch unter http://www.reisebuero24.it Wir sind für Sie da:Mo bis Fr: 09.00 - 12.30 / Di, Do & Fr: 15.00 - 19.00 Uhr // Sa: 09.00 - 12.30 UhrMontag & Mittwoch Nachmittag nur mit vorheriger TerminvereinbarungTel 0472 – 200051Mail [email protected]

