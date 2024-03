Videomarketing leicht gemacht – Wie gestalte ich meine Videokampagne?

Videomarketing ist die Werbung über kurze Videoclips, beispielsweise im Kino oder natürlich online. Diese Form der Werbung bietet die Chance, das Image eines Unternehmens zu festigen und, zusätzlich zu der bloßen Werbung mit Bannern oder Plakaten, der Kampagne eine emotionale Ebene hinzuzufügen. Bewegtes Bild mit Musik und möglicherweise auch Sprecherstimmen hat deutlich mehr Potential, die Zuschauer mitzunehmen und zu begeistern. Ein Video erzählt eine Geschichte, kann der Kampagne ein Herz geben und so die Firma vielseitiger positionieren. Dies kann in verschiedenen Bereichen von Unternehmenskommunikation relevant sein: Recruiting, Produktneuheiten oder die reine Imagekampagne.Ein Marketingvideo kann zunächst wie ein großes Projekt wirken, da man sofort an professionelle Videosets mit Greenscreen und riesigen Kameras denkt. Aber bei dem Stand der Technik heutzutage ist es sogar mit dem Handy schon möglich, visuell ansprechende Videos zu erstellen. Zudem bieten verschiedene kostenlos zugängliche Online-Plattformen einfache Videobearbeitungstools an, die es auch unerfahrenen Regisseuren ermöglichen, einen mitreißenden Clip zu schaffen. Wichtig ist es vor allem, einen klaren Plan zu haben – noch bevor man die Kamera in die Hand nimmt.Nun, wie bereits gesagt sollte ein Video eine Geschichte erzählen. Das sogenannte Storytelling stellt sicher, dass es einen Spannungsbogen gibt, der Zuschauer mitnimmt und durch das gesamte Video hinweg Aufmerksamkeit fesselt. Dabei gibt es einige grundlegende Schritte zu beachten: den Einstieg, die Spannungskurve und die Lösung. Letztere sollte im Videomarketing natürlich die Vorteile des Produkts oder der Dienstleistung präsentieren. Diese Grundsätze sollten stehen, bevor praktische Fragen wie Kamera, Mikrofon oder Besetzung geklärt werden. Mit einem richtigen Plan kann die Umsetzung effektiv und zielführend von statten gehen und das Projekt Video erfolgreich gemeistert werden.Das stimmt! Natürlich gibt es zahlreiche Kanäle, auf denen ein Video ausgespielt werden kann, und ich empfehle jeder Firma auch, alle ihr zur Verfügung stehenden Kanäle zu nutzen. Häufig erreicht das jedoch kaum Menschen, die das Unternehmen nicht bereits kennen. Insofern können hier nur begrenzt Resultate erzielt werden, gerade beim Recruiting. Eine Option, die deutlich mehr Reichweite im Südtiroler Raum bietet, ist die Veröffentlichung des Videos auf STOL. Hier kann das Video prominent platziert eine breite Zielgruppe ansprechen und ohne Streuverlust die Inhalte präsentieren, die Firmen kommunizieren möchten. STOL-Videomarketing bietet außerdem die Option, Unternehmen bereits bei der Erstellung des Videos unter die Arme zu greifen, was eine beliebte Option ist – gerade, wenn wenig Zeit und Ressourcen für das Marketing vorhanden sind.Vor allem wichtig ist, dass Videomarketing ein aufsteigendes Medium ist. In den nächsten drei Jahren werden Videos 80% des mobilen Datenverkehrs ausmachen. Wie bei jeder Entwicklung kann man durch frühes Handeln noch auffallen und sich von der Masse abheben. Daher empfehle ich Firmen, die mit dem Gedanken spielen, Videomarketing in ihre Kampagne aufzunehmen, dies zu tun, bevor es alle tun. Neu ist außerdem, dass Werbevideos auf STOL vor Videos eingebunden werden können – im sogenannten PreRoll – und somit noch mehr gesehen werden.Informationen gibt es auf unserer Website und auch ich stehe jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.