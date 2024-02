Von Bozen direkt in den Familienurlaub nach Griechenland

Mit SkyAlps von Bozen direkt ans Meer. - Foto: © KOTTERSTEGER

Hochwertiger Bordservice, im Ticketpreis enthalten. - Foto: © KOTTERSTEGER

Von Bozen fliegen Sie diesen Sommer mit SkyAlps direkt nach Korfu und damit auf eine der grünsten Inseln Griechenlands. Vor Ort warten glasklares Wasser, eine große Auswahl an Sand- sowie einsamen Buchten und eine üppige Vegetation, die Sie direkt in ihren Bann ziehen wird.„Mit Korfu haben wir eine neue, attraktive Destination für Südtirolerinnen und Südtiroler im Angebot, die unser bestehendes Sommerangebot ideal ergänzt“, erklärt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps. „Die Nachfrage nach einem Ziel in Griechenland war hoch, umso mehr freuen wir uns, es diesen Sommer anbieten zu können.“ Geflogen wird ab Juni jeden Freitag bis Ende September.Die Direktflüge nachundauf Sardinien,auf Sizilien,in Kalabrien undin Apulien beginnen dieses Jahr bereits ab Mitte Mai. Abgerundet wird das Sommerangebot mit Destination Meer durch die spanische Inselund die kroatische InselMit SkyAlps fliegen Kinder von zwei bis einschließlich 11 Jahren mitvon Bozen direkt ans Meer. Kinder unter zwei Jahren fliegen kostenlos mit. Während viele Fluggesellschaften Preisnachlässe für kleine Passagiere stark reduzieren oder sogar ganz darauf verzichten, bietet SkyAlps hier den vielen Südtiroler Familien ein attraktives Angebot.Die kurzen Wege und Wartezeiten am Flughafen Bozen sorgen für einen entspannten Start in den Urlaub. An Bord werden Sie mit hochwertigen Produkten aus der Region verwöhnt - von Südtiroler Qualitätsweinen bis hin zu Schüttelbrot -, die im Ticketpreis enthalten sind. In knapp zwei Stunden sind Sie schon auf Korfu und können den Nachmittag mit Ihrer Familie am Strand genießen. Der Rückflug ist so angesetzt, dass Sie pünktlich zur Tagesschau wieder Zuhause auf Ihrer Couch sitzen.