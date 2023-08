Wein, Genuss, Musik

Foto: © Christiane Warasin

Am Freitag, 18. August, ab 19 Uhr sperren die historischen Weinhöfe in Girlan | Eppan ihre Tore und Weinkeller auf und laden zur Verkostung und zum Genuss der Weine und Sekte von 18 Eppaner Kellereien und Weingütern.Osteria Acquarol, Restaurant Weger, Restaurant Gaiser und die Bäuerinnen tischen zu den Weinen passende Gerichte auf, und Musikgruppen sorgen für die musikalische Umrahmung.Girlan ist eines der ältesten Weindörfer Südtirols und war ehemals unter der Erde größer als über der Erde. Das Kellerensemble von Girlan ist ein Unikat in Europa und kann bei besonderen Festen wie diesem entdeckt werden.Hof am Platz | Familie NiedermayrWeine: J. Brigl, Schloss Englar, K. Martini & Sohn, L. Martini - Comitissa-Sekt, StroblhofGenuss: BäuerinnenGlögglhof | Familie BriglWeine: Bergmannhof, Michael Puff, Schreckbichl, St. Michael-Eppan, A. WarasinGenuss: Restaurant GaiserMauracherhof | Familie BoznerWeine: Donà, Girlan, Ignaz Niedrist, Romen, St. PaulsGenuss: Osteria AcquarolWeger | Familie WegerWeine: Klaus Lentsch, J. Weger, Winkler-SektGenuss: Restaurant Weger