Dominant in der Regular Season, unantastbar in der Master Round und eiskalt in den Playoffs: Die Rittner Buam haben die Saison in der Alps Hockey League (AlpsHL) dominiert – und sind nun der verdiente Meister der internationalen Meisterschaft. Den entscheidenden, vierten Sieg gegen Cortina schnappten sich Markus Spinell & Co. am Donnerstagabend im Olympiastadion.