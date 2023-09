Außendienst | Die Südtiroler Derby-Spezialisten

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es gibt normale Fußballspiele und Derbys. Letztere haben immer eine ganz besondere Brisanz und nicht umsonst gibt es die Floskel, wonach in einem Derby eigene Gesetze gelten würden. Am vergangenen Wochenende waren gleich mehrere Südtiroler Profis in Derbys erfolgreich.