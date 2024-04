Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So früh wie noch nie ist der diesjährige Seiser Alm Halbmarathon ausverkauft. 80 Tage vor dem großen Showdown am Sonntag, 7. Juli 2024 sind die 700 Startplätze an die Frau und an den Mann gebracht. Für alle Interessierten bleibt jetzt nur mehr die Warteliste und die Hoffnung, dass sich bereits eingeschriebene Athletinnen und Athleten in den kommenden Wochen noch zurückziehen.