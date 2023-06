BILDER | FC Südtirol und seine Fans feiern großen Saisonabschluss

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Reise nach Bari und das Halbfinal-Aus steckten den Akteuren in Weiß und Rot noch sichtlich in den Knochen, dennoch: Die Fußballer, Trainer und Funktionäre des FC Südtirol ließen es sich am Montag nicht nehmen, mit mehreren Dutzend Fans die denkwürdige Premierensaison in der Serie B gemeinsam zu feiern. Bei Freibier, Sprechchören, ganz viel guter Laune und unzähligen erfüllten Autogrammwünschen ließ man im FCS-Center in Rungg die letzten Monate nochmal Revue passieren. Im Anschluss an die kleine Feier durften Mitglieder der verschiedenen Fanclubs ihr Können auf dem Rasen gegen ihre FCS-Lieblinge unter Beweis stellen.