Bisoli schlägt den FC Südtirol: „Das ist ein Märchen“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es war ein ganz spezieller Nachmittag, den die Spieler des FC Südtirol und der Trainer auf der Gegenseite, Pierpaolo Bisoli , am Samstag in Modena erlebten. Am Ende des Wiedersehens mit dem ehemaligen FCS-Erfolgscoach hat SportNews vor Ort versucht, die Emotionen einzufangen.