Brixen spielt Katz und Maus, Ridnauntal vor Abstieg

Der SSV Brixen ist in der heimischen Landesliga nicht aufzuhalten: Der ungeschlagene Tabellenführer feierte am Sonntag den achten Erfolg in Serie. Gleichzeitig wird die Luft für die Auswahl Ridnauntal im Abstiegskampf nach einer Klatsche immer dünner. Insgesamt fielen am Sonntagnachmittag in fünf Partien 29 Tore.