Check gegen den Kopf: Pustertal-Spieler gesperrt

Das erste Spiel des Halbfinals in der ICE Hockey League ist für den HC Pustertal doppelt bitter verlaufen: Zum einen verloren die Wölfe gegen den EC KAC mit 1:7, zum anderen fehlt in der nächsten Partie am Freitag ein Verteidiger aufgrund einer Sperre