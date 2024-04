Das Double zum Greifen nah: Buam siegen erneut

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Rittner Buam sind nur noch einen Sieg vom Meistertitel in der Alps Hockey League (AlpsHL) entfernt. Der amtierende Italienmeister wies am Dienstagabend Cortina im dritten, spannungsvollen Spiel der Best-of-seven-Serie in die Schranken und hat am Donnerstag nun den ersten Matchpuck.