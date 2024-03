„Das ist nicht das Eishockey, was wir spielen wollen“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das fünfte Spiel der Halbfinal-Serie in der Alps Hockey League (AlpsHL) zwischen den Rittner Buam und den Wipptal Broncos artete am Donnerstag in ein Strafen-Festival aus. Zwei Spielsperren und Geldstrafen für beide Coaches waren die Konsequenz. Egon Gschnitzer, Sportdirektor der Wildpferde, hat zu den Geschehnissen eine klare Meinung.