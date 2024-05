Das neue Supertalent, das schon in Bozen spielte

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jährlich steigt am Eishockey-Himmel ein neuer Stern auf. War es im Vorjahr Connor Bedard , so blickt die Welt nun gespannt auf Macklin Celebrini . Der Kanadier mit italienischen Wurzeln spielte sogar schon in Südtirol – und erinnert sich gern daran zurück.