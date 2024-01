Das Spiel seines Lebens: Der HCB-Kapitän zeigt es allen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Keinem anderen Bozner Spieler ging die Derby-Schmach so nahe. Kein anderer hat unter den jüngsten Misserfolgen so sehr gelitten. Wer also, wenn nicht Daniel Frank hätte den HCB Südtirol Alperia an diesem Dienstagabend erlösen sollen? Er tat dies auf eine noch nie da gewesene Art.