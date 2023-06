„Das wird anders laufen“: FCS wappnet sich für Bari

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Freitag absolviert der FC Südtirol das bis dato wichtigste Spiel seiner jüngeren Vereinsgeschichte. In Bari können Fabian Tait & Co. einen großen Schritt in Richtung Serie A machen. Vor der Abreise nach Apulien hat Trainer Pierpaolo Bisoli nochmal das Wort ergriffen.