Der FC Südtirol vor der Woche der Wahrheit

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol hat am Samstag mit einem 1:1 im Heimspiel gegen Cittadella den vierten Tabellenplatz zumindest vorläufig gerettet. Am letzten Spieltag muss aber höchstwahrscheinlich ein Sieg her, wenn der direkte Sprung ins Playoff-Halbfinale gelingen soll.