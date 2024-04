„Der Fokus liegt nun auf Madrid, Rom und Paris“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Südtirols bester Tennisspieler Jannik Sinner ist am Samstag im Halbfinale des 1000-Masters-Turniers in seiner Wahlheimat Monte Carlo gegen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. Im Anschluss an die Partie gab der Sextner sofort Entwarnung zu seinen körperlichen Problemen – und schaute bereits kämpferisch auf die kommenden Herausforderungen.