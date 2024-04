Der HC Pustertal kommt zum Dolomitencup

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Heute in genau vier Monaten steigt in der Würtharena in Neumarkt der große Finaltag bei der 18. Auflage des Dolomitencups. Welche Rolle da der HC Pustertal spielen wird? Man darf gespannt sein, denn die „Wölfe“ sind vom 16. bis 18. August erstmals seit langer Zeit wieder zu Gast beim prestigeträchtigen Pre-Season-Turnier.