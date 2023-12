Der Meistertrainer steht parat

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der 1:2-Niederlage in Lecco ist der FC Südtirol in der Winterpause. Eine Woche lang ruhen die Trainingsaktivitäten im FCS-Center in Rungg. Hinter den Kulissen ist es bei Südtirols einzigem Profiverein aber alles andere als ruhig.