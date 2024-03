Der müde Wölfe-Auftritt in Fehervars uneinnehmbarer Festung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dem HC Pustertal ist es nicht gelungen, in der Viertelfinal-Serie der ICE Hockey League gegen Fehervar erstmals vorzulegen. Die Wölfe mussten am Montag in Ungarn zum wiederholten Male den Gastgebern den Vortritt lassen – vor allem, weil in der Defensive vieles nicht stimmte.