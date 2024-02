Die einen wollen, die anderen müssen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag beginnt die Oberliga-Rückrunde. Der SSV Naturns und der SC St. Georgen sind erst am Sonntag im Einsatz. Beide Vereine gehen mit unterschiedlichen Zielsetzungen in das Frühjahr. Gleich ist, dass beide gewinnen wollen – ja gar müssen.