Erneuter Trainerwechsel: Turbulente Zeiten in Milland

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der vergangenen Saison war Milland eine der positiven Überraschungen in der Landesliga. Doch in dieser Spielzeit läuft beim Eisacktaler Verein bisher vieles schief. Ein erneuter Trainerwechsel und ein namhafter Transfer sollen nun das Ruder rumreißen.