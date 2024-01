Fanmarsch & Sonderzug: Das Derby elektrisiert die Massen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Eishockey-Südtirol steuert geradewegs auf seinen bisherigen Saison-Höhepunkt zu: Am Dreikönigstag treffen die Erzrivalen Bozen und Pustertal in der Sparkasse Arena aufeinander, bereits weit mehr als 3000 Tickets sind verkauft. Wir schauen, was sich im Vorfeld in den beiden Fanlagern tut.